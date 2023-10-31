近期進口雞蛋流向不明造成食安疑慮，許多縣市紛紛禁用學校營養午餐使用液蛋，也連帶影響雞蛋買氣，上周每台斤產地價與批發價分別調降為43.5元及53元，今(31)日台北市蛋商公會證實，由於雞蛋市場穩定，本周四起每台斤批發價將調降為50元，距離上次降價僅1周時間。

國內去年底今年初面臨嚴峻缺蛋，蛋價屢漲不止，今年3月每公斤產地價與批發價更來到45.5元和55元的歷史高點；其後在雞蛋產能回穩以及專案進口蛋支援下，6月14起每台斤產地價與批發價降為42.5元和52元，為蛋荒以來首次調降。

6月21日每台斤再分別調降為40.5元及50元；而9月4日基於通膨、飼養成本考量下，每台斤再分別調漲為43.5元及53元；9月底則再調漲45.5元及55元，與歷史高價持平；然而之後進口蛋引發諸多爭議，連帶影響本土雞蛋買氣，10月24日每台斤產地價與批發價再分別調降為43.5元及53元，本周四則再調降為40.5元與50元。

台北市蛋商公會指出，近期受進口蛋液體蛋品質和安全問題的爭議引起了公眾關注，這些疑慮影響了消費者對雞蛋產品的信心，導致需求量下降，然而本地雞蛋生產持續穩定，為回應市場變化，因此決定將每台斤蛋價下調3元，一來鼓勵更多消費者選擇本地蛋品，同時促進市場恢復平衡。