彰化縣秀水鄉農會為慶祝創會100周年，下重本推出摸彩抽Lexus休旅車等大獎的活動，只要活存100萬元、定存200萬元、借款300萬元都可以獲得1張摸彩券，每人最多可以領10張，總共發出6678張摸彩券，共有1467個獎項，頭獎是價值170餘萬元的Lexus NX200汽車。

秀水鄉農會創會今天在彰化縣政府中庭宣傳「十載孕晶艷．百年創禾稼」系列活動，彰化縣長王惠美、秀水鄉農會理事長梁慶堂、常務監事陳性友、總幹事吳明信等人邀請各界於11月11日到該會共襄盛舉。

最受到外界關注的是，秀水鄉農會為慶祝創會100周年，提出活存100萬元、定存200萬元、借款300萬元都可以獲得1張摸彩券，每人最多可以領10張，總共發出6678張摸彩券，共有1467個獎項，頭獎是人氣進口休旅神車Lexus NX200。

除最大獎讓人眼睛為之一亮，其他獎項也都相當讓人期待，包括有GogoroViva XL Belt電動機車、iphone14 Pro手機、電冰箱、平板電腦、液晶電視機、洗衣機、腳踏車、行李箱等獎項，獎項豐富，誠意滿滿。

今天在宣傳活動現場抽出普獎蒸氣電熨斗668個，還有蘋果智慧型手機得主1名，其餘將會於百年慶典日時抽出。當日還有小農市集、親子食育教育、闖關活動，並將舉辦晚會，邀請的藝人有請陳雷、翁立友等人。