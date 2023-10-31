2023嘉義市購物節，獨得13萬名牌包的「嘉購王」，個人累積消費額就達3666萬4722元，康先生（右）今親自到場領獎。（呂妍庭攝）

2輛百萬油電名車得主皆姓郭，兩人今開心出面領獎。（呂妍庭攝）

2輛百萬油電名車得主皆姓郭，兩人今開心出面領獎。（呂妍庭攝）

嘉義市許先生同樣在好市多購物，就幸運抽中價值200萬的鑽石套組，今市府還特別安排模特兒戴鑽石套組走秀。（呂妍庭攝）

「嘉義市不動產商業同業公會」連續3年支持嘉義市購物節，贊助10輛電動機車，今得主皆出面領獎。（呂妍庭攝）

2023嘉義市購物節7月1日開跑至10月10日圓滿落幕，今年發票登錄總金額7.5億元，31日舉辦頒獎典禮。（呂妍庭攝）

2023嘉義市購物節7月1日開跑至10月10日圓滿落幕，今年發票登錄總金額7.5億元，打破去年6.3億紀錄，再創新高，而今年獨得13萬名牌包的「嘉購王」，康先生個人累積消費額就達3666萬4722元，同樣創4年來最高紀錄，至於2輛百萬油電名車得主皆姓郭，兩人今開心出面領獎，其中一名郭先生說車子已經開了18年，正好換新車。

嘉義市建設處長田長沛表示，今年除「嘉購王」登錄破3666萬元，還有1人累積登錄金額破千萬元，另有60人破百萬元，且今年不僅發票登錄總額創新高，雲端發票登錄總筆數也高達43萬5539筆，比去年成長2成，尤其購物節連續2年開放民眾綁定，完成後就可直接匯入嘉義市消費記錄、自動產生抽獎序號，帶動消費力，更突顯嘉義市消費力不容小覷！

今活動第一大獎百萬油電休旅車2名得主、特獎價值200萬鑽石套以及電子支付加碼獎頭獎等得主都親自到場領獎，休旅車大獎第1位得主郭小姐說，她到好市多購買1400多元的保健食品後登錄發票，接到通知抽到百萬休旅車時還以為被詐騙，經媳婦確認才知道真的中獎了！至於另一位休旅車得主郭先生透露，他買了一台冷氣機，換來油電休旅車「很開心」，因自用車開18年了，正好留下來自己開。

另嘉義市許先生同樣在好市多購物，就幸運抽中價值200萬的鑽石套組，今市府還特別安排模特兒戴鑽石套組走秀，嘉義市長黃敏惠都說太漂亮、太幸運了！至於電子支付加碼抽頭獎得主是來自嘉義縣的蘇小姐，登錄一般生活消費發票獲贈IPHONE14PRO手機。

黃敏惠今在頒獎典禮感謝「K.SWEET珠寶藝術學院」贊助鑽石套組，展現了嘉義市用設計力帶動經濟力的設計能量，另「嘉義市不動產商業同業公會」連續3年支持嘉義市購物節，贊助10輛電動機車，「嘉義市旅館商業同業公會」連續4年支持「住宿送600元嘉遊金」活動，今年共有25家特約旅宿、6 家小型旅宿及503 家特約店家共同響應，感謝業者們投入相當多的資源與心力，支持購物節。

今年嘉遊金發放前3名的旅宿業「承億文旅-桃城茶様子」、「耐斯王子大飯店」和「國園大飯店」今到場受獎，黃敏惠也針對家樂福、佐登妮絲、嘉義市不動產商業同業公會、嘉義市旅館商業同業公會等響應企業、團體致贈感謝狀，指因為大家攜手合作，一同刺激買氣、振興經濟，讓嘉義更好！