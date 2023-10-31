俄羅斯聯邦轄下的達吉斯坦共和國29日爆發示威活動，俄羅斯總統普丁30日把民眾闖入達吉斯坦機場跑道事件，歸咎於烏克蘭和西方國家，指他們煽動反以色列情緒。美國則回應說，俄方的指控荒唐。

以穆斯林為主的達吉斯坦29日晚間發生示威活動，大批親巴勒斯坦的示威者闖入機場跑道，試圖圍困一架從以色列飛抵機場的客機。許多示威者還揮舞著巴勒斯坦國旗，並高喊反猶太口號。《BBC》指出，俄羅斯安全部隊事後逮捕超過60人。

普丁30日在向俄羅斯安全委員會的高級官員發表演說時說，這起事件是西方特工透過社群網路煽動情緒，試圖破壞俄羅斯的社會穩定，尤其是來自烏克蘭的特工。同時，他也指責美國是世界不穩定的主要受益者。普丁表示，俄羅斯的執法機構必須採取堅定、及時和明確行動，以維護跨種族和諧。

達吉斯坦共和國主席梅利科夫（Sergei Melikov）也表示，騷亂是由「烏克蘭境內的叛徒」透過名為《達吉斯坦晨報》的Telegram賬戶煽動的。《達吉斯坦晨報》是一個伊斯蘭Telegram賬戶，反對俄羅斯控制該地區，並與俄國流亡人士波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）有關聯，波諾馬瑞夫於2016年流亡到烏克蘭，並取得烏克蘭公民身分。

不過，在梅利科夫發表評論後，《達吉斯坦晨報》發表聲明稱其與波諾馬瑞夫或烏克蘭沒有任何關係。波諾馬瑞夫也表示，他去年停止支持該頻道。

美國也駁斥了普丁稱「反以色列騷亂是由烏克蘭和西方組織煽動」的說法，稱說法非常「荒謬」。美國家安全委員會發言人柯比在白宮簡報會上被問及俄羅斯的說法時，稱其為「典型的俄羅斯言論」。他說，「當你的國家出現問題時，你就會責怪別人」，西方與此無關。他還表示，將機場的錄影與19世紀末和20世紀初的大屠殺進行比較是「恰當的」。