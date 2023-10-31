彰濱工業區土地租轉購受理案件申請疑有多重標準，立委陳椒華今指控，經濟部產業管理局有行政疏失，使廠商於租轉購之程序上，無法以當期且合理價款承購彰濱工業區線西區的土地，影響民眾人民財產權及生存權，呼籲儘速提出補救措施。

陳椒華指出，彰濱工業區早期招商不易，為吸引廠商進駐，經濟部2002年祭出「006688」土地優惠方案，讓廠商可以承租彰濱工業區土地，未來將已繳納之租金扣抵購買土地價款，但申購土地規定未明定於契約，也無一致的申購規定，使得當年部分申請租轉購土地者權益受損。

陳情人林金連說，他2017年提出申請租轉購，多次詢問彰濱服務中心未獲完整資訊，直至投書於局長信箱，彰濱服務中心才以經濟部「產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法」答覆，「至少完成30％建蔽率的設廠面積，以利後續申請承租轉承購的事宜」。

不過，陳椒華表示，2017年至2018年間同批申請者，多家沒有達成30％建蔽率，而是實際使用面積超過30％者就可申購土地(租轉購)，陳情人到辦公室索取資料後，才得知當年不必完成30％建蔽率的設廠面積，以實際使用30％面積即可申請。

陳椒華強調，財管局作為行政機關，攸關人民財產權的資訊未以正式公文書讓當事人知悉流程，僅以電子郵件作為簡易回覆，有違行政文書送達的程序規範，既然可依實際面積逾30％的政策，同意承購，產管局應重新以當年的審查條件受理申請租轉購。