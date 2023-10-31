Darrell結束了長達十年的執行長職位，將前往VF集團，該集團擁有北臉(North Face)戶外服飾和Vans品牌休閒鞋。

羅技董事Guy Getch將繼續代理執行長職位，直到Faber上任。Faber之前在聯合利華(Unilever)工作，負責營養品部門業務。

在今年9月，羅技共同創辦人Daniel Borel大力呼籲公司，儘快尋找CEO，但是反對Wendy Becker回鍋擔任執行長，表示羅技在Becker帶領下將失去方向。

創辦人Borel擔任榮譽董事長此一職位，並持有羅技1.5%股份。Borel曾表示，公司未能充分降低成本，並且一直缺乏接替執行長的繼任計畫。

在先前疫情期間，民眾需要居家辦公和休閒，羅技獲得了成長機會。但是目前公司處於低迷狀態。

羅技在上周公布業績，上季銷售下跌，但是上調全年財測，銷售將為40億至41.5億美元之間，高於此前預測的38億至40億美元區間。