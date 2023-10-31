資策會產業情報研究所（MIC）舉辦《智匯》研討會，今（31）日發布AI應用於供應鏈韌性提升趨勢，指已有公司開始利用ChatGPT進行供應鏈訪價與議價，相關新興AI技術已融入建立韌性供應鏈能力中。建議企業需活用「分析型AI」與「生成式AI」，協助公司決策判斷與流程整合。

根據MIC觀測，已有廠商藉由ChatGPT與原有風險數據的判斷，處理大量供應商合約、輿情資料，更可進行風險分析，提供及時反饋；或運用生成式AI回答運輸相關問題，協助規劃臨時的運輸路徑。更有前瞻性公司開始利用ChatGPT進行供應鏈訪價、詢價與議價。

MIC研究總監韓揚銘表示，新興AI技術強化建立韌性供應鏈的能力，主要透過整合「分析型AI」與「生成式AI」，前者為企業提供自動化優化的效能，並利用生成式AI達到整合智慧能力。他預期AI技術將發揮愈來愈關鍵的作用，企業應掌握此應用發展趨勢，活用分析型AI與生成式AI，為決策判斷與流程整合做出完善應用。

但隨著生成式AI技術與應用普及，潛在危害也成為產業關注焦點，資策會MIC產業分析師郭唐帷表示，對可信任的差異化需求成為產業發展契機，如金融業注重AI系統公平性、醫療業注重病患資料的隱私性、製造業注重演算法的透明性與可解釋性等。

資策會MIC指出，可信任解決方案將融入AI產品開發流程，過去軟體開發流程主要以技術堆疊為導向，隨著可信任AI技術發展，逐漸轉變為融合可信任開源架構、數據隱私、模型監控等技術與解決方案的可信任堆疊。未來企業在AI模型開發時，可依據需求選擇解決方案。另外，也須留意全球AI治理監管框架朝向嚴格標準靠攏的趨勢。