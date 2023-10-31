台北股市今天開高走低，收盤跌148.41點，為16001.27點，跌幅0.92%，成交金額新台幣2661.22億元。

加權指數開盤為16176.58點，盤中最高16215.35點，最低15975.91點；不含金融股指數13826.61點，跌148.30點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.12%、食品股跌0.01%、塑化股跌0.66%、紡織股漲0.02%、機電股跌1.21%、造紙股跌0.93%、營建股跌0.61%、金融股漲0.17%。

委買張數1776萬2609張，委賣張數925萬6222張，成交張數546萬3571張。

收盤時上漲145家，下跌778家，持平84家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、定穎投控、廣達。

漲幅前5名個股為精成科、泰碩、懷特、廷鑫、統懋。

跌幅前5名個股為華孚、材料-KY、晶相光、迎廣、世紀鋼。

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