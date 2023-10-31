臺大雲林分院連續6年有6位醫師獲得教育部模範公務人員獎，臺大醫院副院長黃國晉（左五）今年南下雲林分院表揚致意。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院醫師在地深耕有成，2018年起迄今連續6年有醫生榮獲教育部模範公務員，分別是2018年肝膽腸胃科醫師徐士哲、2019年胸腔內科醫師陳崇裕、2020年家醫科醫師洪壽宏、2021年感染科醫師林綺英、2022年腎臟科醫師楊豐榮、2023年整形外科醫師張惠琇。

11月1日是醫師節，臺大雲林分院表揚今年榮獲教育部模範公務人員表揚的整形外科主任張惠琇，她關注慢性困難傷口病患，2013年成立傷口照護中心，2016年展開智慧遠距傷口治療，以「主動出擊清淨保養」的理念，走入社區為機構長者清創；接著與工研院合作開發商口檢測軟體，去年起直接訓練居家醫療醫師具備基礎清創能力，讓更多病人受到正確的傷口照護之道。

2018年得獎者為前肝膽醫學中心主任、臺大內科部主治醫師徐士哲，他是雲林肝病防治的重要推手及靈魂人物，優引進新式儀器、藥物、以及診療方式以守護鄉親擺脫「肝」苦人生。

2019年得主是胸腔醫學中心主任陳崇裕，他推動以病人為中心的「全方位癌症醫療服務」，近年專注於精準醫療，增進肺癌醫療品質，提供醫學中心所能執行之肺癌手術及相關照顧。

2020年得主是社區及家庭醫學部主任洪壽宏，他是台大醫院支援省立雲林醫院最早一批醫師，他不僅是家醫科的開路先鋒，成立「雲頂社區醫療群」，建構完整的社區醫療網路，2006年成立安寧緩和醫療團隊，他也獨創完整戒菸支持系統。

2021年得主為感染管制中心主任林綺英，她持續14年到監獄為愛滋受刑人服務，她主導的「愛滋病最佳關懷照護團隊」榮獲2022年國家品質標章認證。

2022年得主是腎臟科醫師、罕見疾病中心主任楊豐榮，他成立第五期慢性腎病照護網絡，延緩患者透析的時間，獲得世界重要期刊的認可，首創雲嘉地區罕病中心提供一站式全人服務。

臺大雲林分院長馬惠明表示，該院團隊充滿革新熱情，這群仁醫走出白色巨塔，融入社區，感謝外界的肯定，這是讓該院不斷勇往直前的最好鼓勵。