斷言朱立倫一定會「這樣做」！ 郭正亮再爆「他」落選是應該的 @ChinaTimes

2024總統大選「藍白合」撲朔迷離，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨（30）日進行政黨協商會議，兩方會談近1小時，達成4點共識，不過未見在野最強候選人的產生方式，朱立倫強調，部分無法達成，必須由自己、柯、跟國民黨總統參選人侯友宜盡快坐下來討論。對此，前立委郭正亮斷言，朱立倫一定會讓全民調決定在野總統候選人的提案通過。

據《FTNN新聞網》最新民調，2020年總統蔡英文的817萬票中，民進黨總統參選人賴清德僅僅只能拿到6成6、其中有一成六轉往柯文哲。郭正亮今（31）日在節目《眾亮集》表示，蔡英文沒碰到反送中其實根本不會連任，2019年5月還輸高雄市前市長韓國瑜，但因為韓兩岸關係比較鮮明，結果到6月時抗中保台發揮到最高點。

而從《FTNN新聞網》的民調中可以發現，推測賴情德將拿到500多萬票，約與駐日代表謝長廷2008年得票率相當，回到民進黨基本盤。郭正亮認為，若是維持藍白獨立參選的情況，在野要能贏，第三名壓到15%以下比較保險，因為賴清德前一段民調好的時候，外界普遍預估可以拿到45%到48%，即便現在有點下滑，應該也能拿到42%到45%，但要棄保到15%，難度非常高，「連戰都可以拿到24%，除非侯友宜論述能、辯論比連還差」。

郭正亮最後強調，今天自己講白了，賴清德落選是應該的，但非綠怎麼會分裂成這樣，朱立倫心理也有底，民眾黨這次目標5席到10席，柯P一開始也沒想到能選總統；國民黨也覺得這次是穩贏，但哪知道侯友宜的民調就是上不來。「你不要柯文哲合，但柯已經贏了，他不分區一定增加，立法院未來也要跟他合，只是說聯合內閣沒有合，輸給賴清德，那 聯合政府就沒有了，我認為朱立倫一定想讓民進黨下架，拿到立法院多數跟行政權，我認為朱立倫一定會讓全民調（決定在野總統候選人）過關。」