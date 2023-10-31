每個人都有各自的穿衣風格，一名網友日前好奇問，近年很流行的碎花洋裝，是不是只有長得可愛的年輕人可以穿？如果外表較老就扛不住，會像阿嬤，引起網友熱議，還有人表示，「買過一件，看起來不太適合，看起來像哪家的阿姨」。

這名女網友在PTT問，什麼年齡穿碎花洋裝比較適合，認為想駕馭碎花洋裝有一定的年齡限制，像是童顏或身材嬌小的人穿，會像大學生，反觀外表比較老成的人穿上碎花洋裝，似乎就撐不起來，若年紀再大一點更慘，會像阿嬤。

對於碎花洋什麼年齡能穿，網友意見不一，有人認為身材撐不起來，臉再漂亮都像大嬸、阿嬤。(示意圖，達志提供)

對於碎花洋裝什麼年齡能穿，網友意見不一，「看臉，我高中穿碎花裙就像阿嬤」、「身材撐不起來，臉再漂亮都像大嬸啊」、「穿碎花很簡單，臉正+骨感瘦奶不能大」、「小碎花顯胖，要夠瘦」、「腰細的通常穿起來還ok」、「把碎花穿得好看的門檻極高，大部分的人穿起來不是像懷孕就是老」、「碎花很阿嬤欸，看到都覺得是5、60歲以上的人在穿」。

也有人表示，「看花色，有些穿起來就很顯老」、「碎花的花要小花的才好看，然後底色也很重要，且肩線的版型也有影響」、「人生幾十年而已，想穿就穿吧，開心！」、「我老師45+了還是很愛碎花裙，看人吧」。