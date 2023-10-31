巴勒斯坦激進組織哈瑪斯月初大規模陸空攻擊偷襲以色列，引爆以巴戰爭，該組織海外領導人馬沙爾（Khaled Mashal）昨（30）日聲稱，大陸正考慮對台灣進行類似攻擊。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，由於武力犯台是渡海作戰，動員規模會很大、根本無法隱藏，且台灣海峽最窄處也長達110公里，所以，類似這次哈瑪斯奇襲的情況不太可能發生。

馬沙爾日前接受埃及媒體訪問時表示，俄羅斯要將這次哈瑪斯突擊以色列的事件，列入軍事院校中教授，大陸也正在考慮，要對台灣進行類似攻擊。

綜合媒體報導，揭仲昨（30）日受訪指出，哈瑪斯這次突擊以色列，固然令國人印象深刻，然而，共軍若要對台發動進攻，這種情況不太可能發生。首先，兩岸若開戰，共軍會動員數十萬人與大批物資，由於規模很大，事前根本無法隱藏，此外，共軍的彈道飛彈攻擊與渡海作戰的發動，間隔時間不會太久，因此，在飛彈升空前，共軍相關動員與集結工作早已開始。

第二，武力犯台是渡海作戰，在台灣海峽最窄處也有110公里的情況下，共軍無法效仿哈瑪斯發動輕航機、滑翔傘空降等非正規入侵，頂多只能被用在進攻金門等離大陸很近的島嶼時，不過，在大陸掌控這些島嶼的制空、制海權的情況下，這類非正規入侵就顯得沒必要，「頂多是在攻擊開始前，利用小型無人機破壞若干警告監視系統或無人砲塔，讓少數人員先潛入」。