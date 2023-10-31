台北富邦勇士年度視覺、口號首度曝光。（台北富邦勇士提供）

連續3季拚下PLG總冠軍的台北富邦勇士，將在11月11日展開2023-24賽季，球隊31日宣布年度口號「FOUR THE WIN」，喊出邁向4連霸的目標，新球季開幕戰也會在賽前舉辦冠軍戒頒發儀式，進場球迷皆可獲得球迷版3連霸冠軍戒指。

富邦勇士新賽季年度口號「FOUR THE WIN」，字母「U」設計以數字「4」呈現，展現團隊挑戰4連霸決心，為了團隊裡的每一份子，為了所有聲嘶力竭吶喊的球迷，為了把榮耀留在台北這座城市，唯有「贏」才能朝向4連霸邁進。

另外，年度主視覺採用成熟穩重漸層藍為主色調，球員穿著主場限定榮耀白經典球衣及睽違3年全新改版「星靛藍球衣」，象徵即將開啟一段新的旅程，即便在邁向4連霸的路上更加艱難，團隊仍團結一心、世代聯手，挑戰不可能的任務。

延續歷年傳統，勇士主場11月11、12日「FOUR THE WIN」開幕主題周，賽前將舉行3連霸冠軍戒頒發儀式，冠軍戒體選用9K黃金手工訂製，上方3顆淨度VVS2-VS1等級鑽戒，周圍雕刻勇士球員奪冠陣容背號，象徵奪下第3座總冠軍所有成員功不可沒，球團也準備許多精心好禮讓球迷參與活動抽獎，目前11日主場門票已售罄。