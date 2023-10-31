有鑑於終端需求疲軟，宏觀經濟逆風，尤其大陸經濟市場不佳，盛群預估，第四季不會比第三季好，但比較好的是，目前價格已經漸趨穩定，第三季、第四季毛利率可望維持差不多，整體營運表現第四季和第三季不會有太大差別，毛利則最快有機會在明年第二季可以回穩。

盛群副總經理蔡榮宗認為，以最近的狀況來看，預計客戶端庫存修正在明年第一季將回到正常，部分客戶會再等到第二季，換言之，整體產業還需要修正約兩個季度。他進一步表示，站在盛群立場來說，現階段通路商賣到市場每月數量有一定水準，市場有一定量在流通，但當下客戶還是以去化庫存為主，現在預估通路商應該到明年第一季庫存消化近尾聲後就可會重新拉貨，整體產業預計呈現「L型復甦」，低點會在明年第一季。

盛群目前庫存週轉天數424天，相較第二季減少，蔡榮宗強調，最重要的還是要看出貨，一旦出貨回穩，庫存自然就會下降。

晶圓產能上，盛群第三季投片比量相較第二季減少28%，預計第四季還會比第三季減少40%。至於晶圓價格上，現在已經再談明年1月1日後，故明年價格有機會減少10%，到時對成本就可以有效降低。盛群主要投片聯電(2303)以及大陸華虹宏力，但主要還是以聯電為主，盛群MCU在台灣投片占比達9成。

蔡榮宗表示，目前就產品面來看，整體並沒有明顯的回溫，但還是有看到與景氣連動性比較低的健康量測產品需求比較大，另外，無刷馬達(BLDC)則在明年第一季後會有比較大的需求出現。

海外市場部分，蔡榮宗分享到，大陸市場衰退幅度最大、達6成之多，主要是景氣衰退的衝擊，東南亞，印度市場相對穩住，衰退幅度不到3成。正向消息上，南美市場的安防產品防盜器有不錯的表現，印度BLDC(無刷直流馬達)吊扇也很多客戶Design in當中，預計明年第一季會看到不錯得需求。

展望2024年，盛群看好健康量測、32位元產品會有不錯的表現，32位元主要應用在家電、消費電子、PC周邊、光纖模塊、指紋辨識、BLDC馬達控制等，另外，安防產品也有會成長的空間。