由於品牌客戶為年底傳統銷售旺季作準備，消費型產品備貨需求延續，面板價格及稼動率第3季持續回升，單季毛利率由上季3.15％提升到7.6％，雖然連續6季度虧損，但虧損幅度已大幅收斂。
出貨量方面，第3季面板總出貨面積達589.3萬平方米，季增3.3％，年增52.0％。財務結構方面，存貨天數41天，淨負債比16.7％，均維持在相對穩健的水位。
第4季因旺季備貨需求告一段落，加上總經因素影響，終端消費市場需求仍相對疲弱，公司指出，將持續關注產業供需變化，靈活調整營運策略。
友達(2409)下午召開法說會，公布第3季財報，單季合併營收701.1億元，季增10.7％，歸屬母公司業主淨損為9.8億元，每股虧損0.13元。
由於品牌客戶為年底傳統銷售旺季作準備，消費型產品備貨需求延續，面板價格及稼動率第3季持續回升，單季毛利率由上季3.15％提升到7.6％，雖然連續6季度虧損，但虧損幅度已大幅收斂。
出貨量方面，第3季面板總出貨面積達589.3萬平方米，季增3.3％，年增52.0％。財務結構方面，存貨天數41天，淨負債比16.7％，均維持在相對穩健的水位。
第4季因旺季備貨需求告一段落，加上總經因素影響，終端消費市場需求仍相對疲弱，公司指出，將持續關注產業供需變化，靈活調整營運策略。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。