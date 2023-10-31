由於品牌客戶為年底傳統銷售旺季作準備，消費型產品備貨需求延續，面板價格及稼動率第3季持續回升，單季毛利率由上季3.15％提升到7.6％，雖然連續6季度虧損，但虧損幅度已大幅收斂。

出貨量方面，第3季面板總出貨面積達589.3萬平方米，季增3.3％，年增52.0％。財務結構方面，存貨天數41天，淨負債比16.7％，均維持在相對穩健的水位。

第4季因旺季備貨需求告一段落，加上總經因素影響，終端消費市場需求仍相對疲弱，公司指出，將持續關注產業供需變化，靈活調整營運策略。