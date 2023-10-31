北市士林警分局警備隊陳姓警員去年12月間偵辦毒品案時掉包物證，新北地檢署昨（30）日指揮警政署政風室等單位，兵分6路前往士林警分局與陳員住所等處搜索，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准，士林警分局報請警察局1次記2大過免職。

據了解，31歲陳姓警員從警約4年，2019年特考班畢業，分發至士林警分局，期間2度留職停薪，2020年5月至2021年2月，請侍親假留職停薪10個月，復職後在文林派出所服務，又再留職停薪，2021年11月至2022年12月，請育嬰假1年1月，累積請假1年11月，復職後則至士林分局警備隊。

檢警調查，陳員疑勾結張姓男子及李姓女子，假意聯絡K他命賣家面交，陳男表明身分聲稱查緝抓毒品，再找時機拿冰糖調換約百公克K他命

新北地檢署黑金專組檢察官指揮警政署政風室，30日中午前往士林警分局與陳員住所等處搜索，查扣隨身碟等證物，並將陳員與張姓男子、李姓女子共3名被告拘提到案說明。

檢方歷經2個多小時複訊後，檢方認為陳員與張男涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第3款侵占職務上持有之非公用私有財產罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡、串供之虞，複訊後向新北地方法院聲請羈押禁見獲准，另諭知李女3萬元交保。士林警分局今開考績會，報請警察局1次記2大過免職，斷然汰除。