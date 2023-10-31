西班牙一個獨立委員會上週報告說，自1940年來估計有20多萬名未成年人遭羅馬天主教神職人員性侵害。西班牙主教會聯盟今天致歉，但表示報告中的數字「與事實不符」。

法新社報導，這份於本月27日公布的報告並未提供性侵受害者的具體人數，但表示一項針對8000多人進行的調查發現，有0.6%的西班牙成年人表示曾在兒時遭到神職人員性侵害。

西班牙成年人口約3900萬，換算下來約有23萬名受害者。

西班牙主教會聯盟（Spanish Episcopal Conference）舉行特別會議評估這份報告後發出聲明說：「與會的主教對一些教會成員在性侵害情況下造成的傷害表示痛苦，並重申請求受害者的寬恕。」

聲明還說：「教會中出現的侵害行為令人受傷。根據報告所附調查獲得的數據做出的推論也令人驚訝。」

「它們不符合事實，也不代表那些忠誠工作且獻身為天國服務的神父和信徒群體。」

教會代表預定明天就此事舉行記者會。

27日的報告是首次針對西班牙天主教會成員侵害未成年人的重大調查，經過14個月的作業後公布。當中詳述的案件可以追溯到1940年代，但絕大多數發生在1970年到1990年間。

報告公布後，擔任西班牙主教會聯盟主席的樞機主教奧梅拉（Juan Jose Omella）在社群媒體上的一則訊息中說，教會已知悉1125起性侵害案件。

西班牙這個傳統的天主教國家已變得高度世俗化。與其他國家不同的是，西班牙神職人員涉侵害指控近年才開始受到關注。西班牙國會去年3月以壓倒性多數批准成立一個獨立委員會。

西班牙天主教會婉拒參與調查，但確實提供了有關性侵害案件的文件。教會另外委託民間律師事務所對神職人員、教師和其他教會相關人員過去和現在的性侵害行為進行「稽查」，應該會在年底前完成。