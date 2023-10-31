「雨傘王」在北捷不少站內都設有門市，一名女子表示，雨傘王平時店裡沒什麼人流，卻能一直屹立不搖，依她的觀察，關鍵在於提供消費者終身免費維修服務，加上店內還有販售其他生活用品，包括麵包、襪子等，吸引民眾消費。

原PO昨（30）日於抖音平台（TikTok）指出，「雨傘王」賣的傘具比坊間貴，以摺疊傘來說，一支要價690元，價格雖然比較高，但購買的消費者可享有終身免費維修的服務，若被大風吹壞還可以維修。

原PO表示，「雨傘王」除了賣雨傘外，還有賣麵包、襪子等生活用品，走的是複合式商店的路線，上下班尖峰時間，吸引不少上班族入店消費。

影片上線，不少網友針對終身維修服務狂讚，「終身維修也太讚了吧」、「上次去海邊撐骨架整個被吹爛，送去修又是一把好傘，非常不錯」、「我也是用他們的傘」；但也有網友批評690元真的太貴，加上北捷現在推出共享雨傘服務，若有需要會租借共享雨傘，「現在不是有共享雨傘」、「一支690元買不下去，我寧可淋雨回家。」