日本女團NMB48成員黑田楓和，日前無預警然宣布提早從團中畢業，她還在推特曬出一系列照片，感謝能和團員度過這段時間，如今被爆出離團原因不單純，疑似是私密片被外流所導致。

黑田楓和擁有傲人的火辣身材，由於拍過不少寫真，被網友公認為有望登頂「次世代寫真女王」，在團內人氣更是居高不下，不過卻在本月中演出時，突然宣布於11月5日退團，未料，官方卻則以「身體狀況不佳」為由，直接宣布她在本月28日提早退團，並且取消接下來原定的握手會等公開行程，讓所有粉絲錯愕不已。

黑田楓和在26日結束所有行程後，在推特發出一系列照片，除了感謝能和團員及粉絲共度這段時間，但遺憾已經沒有在舞台上演出的機會，不忘允諾會好好調養身體，不過有消息指出，黑田楓和退團的原因是「2分鐘私密片外流」，甚至在網路上瘋傳，有網友根據截圖做出比對，認為所有線索都指向黑田楓和，不過本人與公司至今仍對此傳言做出回應。

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