疫情期間中國海關要求入境旅客應填寫健康申報，很多民眾不熟悉手機操作與填寫程序，縣府派員進駐水頭碼頭協助民眾填報。(于家麒攝)

金門縣政府今(31)日發出聲明表示，自11月1日起，中國海關優化旅客出入境健康申報模式，由現行全員申報模式，調整為主動申報。對於經常搭乘小三通往返兩岸的金門鄉親與台商人士，無疑是一項重要的便利搓施，將有助於提高通關速度與效率，疫情期間通關壅塞的窘境可望解套。

據中國大陸海關總署公告，旅客來自疫情發生國家(地區)的人員，如接觸過相應病例或出現發熱、咳嗽、頭痛、嗜睡、乏力、腹瀉等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程式採取醫學措施並開展採樣檢測。

縣府觀光處表示，新冠肺炎疫情爆發至今，中國海關要求入境旅客應填寫健康申報，自今年1月7日小三通正式復航以來，縣府收到很多金門鄉親反映，疫情已全面常態化發展，且不熟悉手機操作與填寫健康申報程序，隨著小三通航班逐步擴增，廈門五通碼頭經常出現通關壅塞情況。

縣長陳福海說，他充分了解金門鄉親需求與不便，自3月下旬即責成縣府團隊派員進駐水頭碼頭協助民眾填寫健康申報，並透過多次赴大陸拜會廈門市政府時，建議陸方評估並取消相關規定，以緩解小三通通關動線壅塞問題。

觀光處最後指出，對於中國大陸自明日起取消出入境健康申報的重要舉措，縣府樂見其政策漸趨開放，也期盼在全面進入後疫情時代下，兩岸人民能夠健康、有序的交流，恢復常態化的往來。