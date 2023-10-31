曾智希為了專心備孕在三立8點台劇《天道》中「領便當」，相隔2個月回鍋客串，她在劇中枉死後，附身在林昀希身上復仇，成功報仇後再次現身在謝承均面前，做最後道別，了結這段虐戀，2人的離別戲哭到不能自已。

曾智希這段休息期間先去凍卵，目前排卵針打了大概半個月，因為打針的關係體重從48 胖到51公斤，笑說現在的肚子就像懷孕4、5個月，得等下次經期來才會消。

曾智希（右）回鍋客串，左為林昀希。（三立提供）

曾智希（左）劇中和謝承均道別，2人都哭到不能自已。（三立提供）

謝承均（右）抱著曾智希痛哭。（三立提供）

曾智希說打排卵針的過程養身很重要，「我前面幾天沒有非常認真的補身體，結果抽血發現數值很不好，代表身體狀況不行，就是卵子沒那麼多，我那時候超難過，一回到家我就哭了。」老公陳志強心疼得就開始幫她補身體，每天除了滴雞精還有高蛋白餐伺候，她笑說：「吃到快吐了。」

現階段她和老公也很「努力工作」，曾智希透露陳志強很感性對她說：「我好像看不到我的孫子，你看我已經45歲， 如果現在生，等到我小孩35歲結婚我就80歲了，你看那時候我還有體力陪孫子嗎？兒我都已經有高中同學已經快當爺爺了！」

曾智希才剛取完卵就被找回來拍戲，但才離開2個月，她台詞一度背不起來，加上是哭戲，壓力超大，「我對哭戲沒有那麼擅長。」她最近也接了一個外景節目主持，所以這陣子在忙開會。