不滿被逼車 騎士亮鎮暴槍反擊5槍 逼車、開槍都送辦

楊男遭李男用鎮暴槍攻擊後多處受傷，2人相互提告雙雙遭送辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄三民區科工館前於9月16日上午發生一起行車糾紛，一輛由23歲楊姓男子所開的藍色汽車，於九如一路欲右轉禮明路時，與直行的35歲李姓男騎士發生糾紛，楊男一路逼車攔停李男，李男拿出鎮暴槍射擊5發反擊，雙雙遭警移送偵辦。

開車的楊男原行駛在九如一路內側車道，接近禮明路口時突然亮起右轉燈切出欲右轉，讓行駛在外側車道包含李男在內的2名騎士嚇一跳急煞車，李男不滿按喇叭，還疑似比出不雅手勢，隨後繞過楊男的汽車離去，卻遭楊男逼車攔停。

李男見狀後下車拿起辣椒彈發射器鎮暴槍，向楊男發射5發後離開現場，警方獲報後到場處置，僅剩楊男在場，供稱對方朝自己比中指並以辣椒彈發射器射擊5發彈丸，所幸楊男僅受輕傷，由救護人員現場處置未送醫。

發射鎮暴槍的李男，在警方通知下攜帶鎮暴槍前往警局到案，楊男對李男提出刑法傷害、妨害名譽及恐嚇告訴；李男則對楊男提出強制罪告訴，另查扣辣椒彈發射器鎮暴槍，全案依法移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。