糞便的顏色和形狀都能反映出身體的健康狀況，當出現解黑便時，是否就為罹病警訊？對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，造成糞便變黑的原因很多，其中最常見的有4種，包括飲食因素、藥物或補充劑、消化道出血及消化道疾病。她提醒，一旦發現黑便，並伴隨腹痛、嘔吐、疲勞等症狀時，務必要盡快就醫檢查。

鍾雲霓在臉書專頁「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文指出，造成解黑便的原因很多，並整理出下列最常見4種：

1、飲食因素：某些食物或飲料，像是紫菜、黑芝麻、黑巧克力、葡萄汁、墨魚麵飯等，皆可能導致糞便變黑。若沒有其它症狀，待下次排便正常，就可以安心繼續食用。

2、藥物或補充劑：如鐵劑、胃藥、解熱藥物等，都可能導致解黑便，因為這些物質會影響糞便中的膽紅素代謝過程。

3、消化道出血：胃或小腸出血可能導致糞便變黑，此情況稱為上消化道出血。當血液在胃腸道中被分解時，會產生一種叫做膽色素的物質，使糞便變黑、黏稠。因此，若觀察到糞便呈黑、硬狀態，可以不用太過擔心；但呈現瀝青黑色，就要有所警覺。

4、消化道問題：如胃潰瘍、胃食道逆流等，也可能導致糞便變黑。

鍾雲霓提醒，其實單純的糞便變黑不是主要癥結點，若同時伴隨腹痛、嘔吐、疲勞等症狀時，就要懷疑可能不是飲食因素造成，務必要進一步好好檢查。

輔大附設醫院胃腸肝膽科醫師林暘朝補充，所謂的黑便就如同字面所述，是很黑的糞便，也因為像柏油般黑黑亮亮，而被稱作瀝青便；若糞便呈現暗咖啡色時，不算是真正的黑便。

林暘朝進一步指出，若觀察到糞便有黑到發亮、夾雜血腥味等特徵時，就可能是上消化道出血，此時應盡快就醫。上消化道包含食道、胃、十二指腸道等，當這些地方出血時，排出來的糞便會呈現較黑的狀態。