聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）走訪聖母峰附近地區後，在今天表示，全球暖化影響下，尼泊爾白雪皚皚山頭的冰量於30年間少了近1/3。

路透社報導，氣候科學家表示，地表氣溫於過去100年平均上升攝氏0.74度，但南亞的喜馬拉雅山脈（Himalayas）的暖化幅度高於全球平均值。

古特瑞斯在走訪尼泊爾索盧坤布（Solukhumbu）地區後，透過影片表示，夾在中國、印度兩個主要碳排放國家之間，尼泊爾的冰川近10年的融化速度，比再之前的10年快了65%。

他說：「今天我在世界的屋脊疾呼：停止瘋狂的行為。」他呼籲終結「化石燃料時代」，並警告冰川融化意味著高漲的湖泊、河流將吞噬一個又一個的社區，海平面也將以破紀錄速度上升。

科學家在今年6月公布的報告中指出，全球暖化影響下，興都庫什喜馬拉雅地區（Hindu Kush Himalaya）冰川的體積這個世紀末可能會減少多達75%，山下的人恐遭遇危險洪患，住山區的2.4億人則面臨缺水問題。

從聖母峰下山的登山客表示，這座山如今更乾、更灰了。

在尼泊爾進行4天訪問的古特瑞斯說：「創紀錄高溫，代表著創紀錄的冰川消融。尼泊爾在短短30年內已流失近1/3的冰。」

他也敦促各國將氣溫升幅限制在攝氏1.5度之內，以避免發生「最嚴峻的氣候混亂」。