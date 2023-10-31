新竹縣「青春新幹線」今年以嘻哈Cypher方式打造熱血饒舌曲《All In》，展現新一代將青春梭哈，縣長楊文科（左）客串片尾彩蛋，送上關西特產美食「仙草」探班。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣政府積極推動校園社團創新推廣計畫，去年桃竹竹苗跨4縣市的百位同學，與網紅溫妮共同拍攝「青春新幹線」創意MV，今年邀請資深饒舌歌手老莫，引領4縣市12校嘻研社團，以嘻哈Cypher方式打造熱血饒舌曲《All In》，今天線上首播，展現新一代將青春梭哈，追求「嘻哈夢」的硬派風格。

社團青年熱情參與《All In》cypher饒舌接力，縣長楊文科和教育局長楊郡慈也加入拍攝活動，楊文科更客串片尾彩蛋，送上關西特產美食「仙草」探班，更以逗趣對白與同學互動演出，鼓勵青年學生不管遇到什麼困難，都能勇敢「All In」，探索自我。

楊文科表示，去年與百位同學及網紅溫妮共同拍攝「青春新幹線」創意MV，充份感受到青年學子玩社團的熱忱，今年的「All In跨縣市串聯行動」，特別邀請饒舌歌手老莫擔任音樂導師，透過音樂顧問形式，分享詞曲創作的歷程，帶領社團青年踏出「音樂製作」的實戰第一步，同學們不僅參與拍攝，更親自參與歌曲創作，透過歌曲表達自己的青春態度。

楊郡慈說，校園饒舌社團正興起，今年特地規畫嘻哈主題的跨縣市串聯行動，邀請桃竹竹苗地區12校、14組校園社團，與饒舌歌手一同創作及拍攝，展現社團豐沛的創意與能量，除了參與歌曲創作的4縣市嘻研社，更擴大參與面向，串聯各縣滑板社、籃球隊、熱舞社及流行舞蹈社等多元社團聯合拍攝，實力創作與潮流兼具，碰撞出街頭文化新火花。

參與歌曲製作及拍攝的湖口高中嘻研社蔡同學表示，非常開心參加教育局今年的串聯活動，接受心目中偶像饒舌歌手老莫的指導，並與專業的錄音師跟導演合作，讓他更清楚未來的興趣跟方向。

《All In》cypher饒舌接力影片線上首播網址（https://www.facebook.com/WKYang.HC)