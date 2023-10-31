7-11「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起全新開賣「花香耶加雪菲」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

台灣連鎖咖啡店眾多，靠著網美店型、獨特口感被各自的鐵粉擁戴。據國際咖啡組織（ICO）指出，超過5成民眾每日有咖啡飲用需求，且愈加追求咖啡本質與風味變化，已正式進入咖啡後鑑賞時代。門市眾多的超商也瞄準黑金商機，不只咖啡口感進化，也看好「精品咖啡」市場潛力，紛推新品要做出市場獨特性，讓消費者就近即可買到一杯好咖啡。

7-11在2019年率超商通路之先推出「衣索比亞耶加雪菲」精品咖啡，嚴選通過CQI（咖啡品質協會）評鑑80分以上的精品咖啡豆；2020年更以「CITY PRIMA」正式品牌化深耕經營，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法讓杯杯都是極致精品；今年更推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味，並以「風味聯姻」概念不斷進行風味創新，帶領咖啡消費者探索更多味蕾驚喜，結合在地小農鮮果的「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚咖啡，看好市場植物奶趨勢推出「生椰厚拿鐵」，帶動精品咖啡潮流化。統計將近4年以來，「CITY PRIMA精品咖啡」銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。

「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起將全新登場「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬＋水洗雙處理法，突顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤，更貼近消費者喜好。歡慶新品上市，11月1日至14日期間購買2杯79折、4杯75折、11月15日至28日全品項第2杯7折，再加贈花香香氛吊飾卡1片，每店限量20片，預計可藉由新品帶動相關業績成長4成以上。

全家Let’s Café去年銷售1.7億杯，透過單品咖啡、大規格、特濃厚、氣泡加味等策略，持續創造成長動能，今年上半年年增超過1成，銷售來到史上新高；瞄準咖啡風味鑑賞趨勢，全家宣布Let’s Café經典咖啡再升級，咖啡豆將採用繁複的雙群烘豆工法，風味全新升級，朝今年銷售2億杯邁進。

為帶出不同咖啡豆的多元風味，Let’s Café再次攜手咖啡大廠UCC，針對巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉不同產地的咖啡豆雙群烘焙，並運用「豆溫、風速、轉速、火力調整」烘豆四大要素的調整，為各產地咖啡豆打造最適的烘焙曲線，再透過混豆研磨、咖啡機參數調校等，提升咖啡果香風味及醇厚尾韻，並由咖啡雙冠軍楊衣姍、林紹興專業職人杯測把關，確保每一杯咖啡的品質與風味。

適逢金馬獎60年，今年全家Let’s Café第五度攜手金馬獎聯名，推出專屬聯名杯款及眾多周邊，11月1日起購買Let’s Café可獲得以金馬60主視覺意涵設計而成的專屬杯款；周邊商品也有豐富品項，包含使用最新Let’s Café經典豆配方研磨而成的濾掛咖啡，在家也能體驗Let’s Café的香醇風味，還有首發金馬聯名限定MINICUP，一盒9入的黑白迷咖啡杯，可DIY添加水或牛奶調製；另有金馬60不鏽鋼杯也值得收藏。11月1日至28日Let’s Café經典系列全品項任選第2杯7折促銷。