2020年大選以民眾黨籍參選新北市立委第十選區（土城區、三峽區），與國民黨提名的林金結競爭，因此遭開除黨籍的李縉穎，2021年回歸國民黨後，更在去年接下新竹市黨部主委的職務，近日也被發現，他在土城、三峽這個選區掛出支持林金結的看板，使得2人的身分從同志到對手又回到同志，力挺的舉動更是營造藍營團結的氛圍。

由於2019年披白袍與林金結在土城競爭，李縉穎不僅遭國民黨開除黨籍，更被視為當年分化票源導致林敗選重要因素之一，儘管2021年時，透過「同舟計畫」，李重新回歸國民黨，今年更接下新竹市黨部主委一職，年初的交接布達，國民黨主席朱立倫與新竹市長高虹安都有出席。

據了解，李縉穎2021年回歸國民黨後，黨中央考量過去他與林金結在土城的競爭，為了尊重林金結，所以在恢復黨籍一段時間後，才安排他接任新竹市黨部主委一職。

李縉穎表示，昨日國民黨與民眾黨的政黨協商，雙方黨主席朱立倫與柯文哲共同提出推動憲政改革，民主在深化的理念，而這樣的合作將會先在國會席次上達成，將雙方席次最大化定為目標，為了讓在野團結一次，成功促成政黨輪替，他願意全力支持林金結擔任土城、三峽的立委。