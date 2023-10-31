台北市敦化國小曾發生天花板掉落差點砸到學生一事，民進黨台北市議員、立委參選人許淑華今（31）日在臉書指出，她與家長會向校方積極爭取校舍改建，並於2019年召開說明會進行對外溝通與協調後開始動工，如今敦化國小校舍改建終於要完成。

許淑華今在臉書提到，106年天花板掉落差點砸到小朋友，發現整個結構出現很大的問題，50年的校舍真的急需改建。許淑華因此與家長會跟校方積極爭取校舍改建，並於108年召開說明會進行對外溝通與協調後，開始動工至今，終於113年2月進行點交，6月以前室內裝修完成，9月小朋友就有新教室可以使用。

許淑華提到，後續衍生組合屋拆除、污水管線接管、冷氣工程相關問題需再協助，深怕又延宕造成暑假無法完成。因此，許淑華特邀請林哲宏副秘書長、教育局湯局長，以及新工處、都發局、建管處等相關人員再次場勘，林副秘也承諾，每二周督導一次工程進度，避免再有延宕的問題，影響孩童受教權。

對此，網友紛紛表示「恭喜小朋友有新教室可以使用」、「謝謝議員，太棒了，我最小孫子明年9月要上小學一年級」、「感謝議員的用心，小朋友有新校舍了」、「只有可以處理問題解決問題的人，才是松信地區的最佳人選」。