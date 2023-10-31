前陸軍101旅許姓連長因連隊所屬T74機槍缺少2支預備槍管，2022年9月間涉嫌拿螺絲起子營區庫房，竊走另1個連隊2支預備槍管，再若無其事裝進自己連隊機槍槍箱內，同年12月101旅實施庫房半年清點，才發現缺2支T74排用機槍預備槍管，經調閱監視器電子檔，查出是許姓連長所為，雖許男強調槍管本來就是101旅財產，否認竊取，嘉義地檢署偵辦後認涉有嫌疑，依竊取軍用武器罪嫌起訴許男。

嘉義地檢署起訴書指出，陸軍部隊訓練南區聯合測考中心（南測中心）配合部隊提升後備戰力計畫，於去年5月執行計畫，將接收的T74機槍裝箱，每組T74機槍應有1挺機槍、1支主要槍管、1支預備槍管，並裝同一槍箱，因相關人員未確實執行裝箱清點，其中2箱的T74機槍各短缺1支預備槍管。

起訴書說，南測中心於去年6月間，將屬於陸軍步兵101旅的武器裝備載運至嘉義縣境內營區，當時接收的人員未開箱清點就放入營區庫房，去年9月27日，由3個連隊到庫房執行第3季開箱清點，結果當時士兵搬出全部武器裝備陳列庫房外，並全部開箱、取出卻沒有詳加清點，以至於T74機槍主件、主要槍管、預備槍管全部混雜一起，無法第一時間發現哪2個槍箱短缺預備槍管，加上機槍主件有編號，但配件槍管、預備槍管並無號，各連隊就隨意配對、裝箱。

之後許姓連長接受到少了2支預備槍管訊息，當天下午持螺絲起子進入動員庫房，撬開其他連隊T74機槍槍箱，竊取2支預備槍管，並裝入自己連隊的槍箱，事件直到同年12月16日才東窗事發，事後許姓連長由嘉義憲兵隊移送嘉義地檢署偵辦。

已退伍的許男堅決否認犯行，辯稱發現短少2支預備槍管，進入庫房尋找，並打開未編財產編號的槍箱，拿取無主的預備槍管，預備槍管原本就是101旅的財產，並沒有竊取。

但檢方認為，案發時，101旅各營財產已分配完畢，不可能認定為無主物品，即使在庫房內無財產標籤的武器，也全部為101旅所有，許男未經101旅保管人員同意，就取走預備槍管，已侵害所屬連隊的財產權，偵結後，認為許男涉及違反陸海空軍刑法，依攜帶凶器竊取軍用武器罪嫌起訴他。

至於軍方事後也找到2支缺少的預備槍管，國軍已針對疏失的相關人士進行懲處。