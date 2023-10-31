根據彭博社所彙編的最新數據，外資在10月拋售近110億美元的亞洲新興市場股票，使三個月來的拋售規模達到約270億美元，創下去年6月以來持續最久的賣壓，當時聯準會收緊貨幣政策與中國封城引發投資人的恐慌情緒。

本月外資在台灣賣出逾40億美元股票，從韓國和印度市場賣出逾20億美元股票。中國股市也持續面臨資金外流，投資人對該國房地產業的體質與該國整體經濟復甦疲軟仍然感到擔憂。

此外，過去3個月來，外資在台股淨流出約150億美元，遠超出南韓、印度、印尼和泰國2位數的拋售力道。

美國利率走勢的不確定性揮之不去，及以色列與哈瑪斯之間的戰爭可能推升原油價格，給這個大多數國家都是石油進口國的地區帶來壓力。

此外，美元走強使當地貨幣承壓，美國公債殖利率徘徊在5%高點附近，亦令股票吸引力下滑。

Reyl Group對沖基金經理Luca Castoldi表示，我們仍保持謹慎的看法，因為我們認為對亞股2024年的獲利預期過高。2024年美國經濟成長不會很強勁，各領域都將感受到升息的影響。