台股開盤小紅，2檔定海神針大立光(3008)、鴻海(2317)企圖將大盤守住5日線，但空頭鐮刀砍向AI伺服器指標股，包括廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)及緯穎(6669)都重挫拉回，造成台股5日線不守，一度甚至跌破「萬六」。

就族群來看，今天電腦周邊跌逾4個百分點，成為盤面最弱勢族群，廣達失守200元大關，跌逾8個百分點；緯穎失守1600點，跌逾6個百分點。

大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，台股短線上有以巴衝突干擾及聯準會利率決策會議後的聲明，加上總統大選即將登記，資金呈現觀望，震盪難以避免。不過美國財報目前預期正向，通膨也有降溫跡象。就台股基本面來看，企業庫存陸續調整完畢，有望回歸正軌。展望2024年，持續看好AI題材。

在ETF方面，今天台股高息ETF大都隨大盤拉回，僅國泰股利精選30(00701)逆勢收紅。法人建議投資人除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過高股息ETF分散布局於相對抗震的高股息企業，也能達到在震盪中為自己撐起保護傘。