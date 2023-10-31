楊姓女子不滿到高雄地院開庭，法警要她把背包放入X光機檢查，竟隨口說出「遇到神經病」，還稱法警性騷擾她，事後遭法警提告。高雄地院認為，法警確實依法執行職務，楊女藐視法治及挑戰執法公權力，事後堅持否認犯行，依侮辱公務員罪判其拘役50天、可易科罰金。上訴至二審，法官認為原審判刑無誤，駁回楊女之訴定讞。

楊女今年2月某日下到高雄地院開庭，從市中一路大門進入後，依規定須接受法警安檢，將隨身物品放置在X光機輸送帶，並通過安檢門接受檢查，但楊女疑似趕著出庭，拒絕配合。

當時，法警強制要求楊女須將包包放置安檢，楊女一時氣憤，竟當場說「遇到神經病」，法警提醒楊女出言不遜需負責，堅持阻擋楊女進入法院，楊女見狀竟大喊「性騷擾我捏」，法警最後報警，將楊女送辦。

楊女辯稱，不知道有沒有講到神經病、忘記了、但她是因為法警先傷害及性騷擾她才情緒失控。檢察官偵訊後依妨害公務罪將她起訴，並聲請簡易判決。

開庭時法官檢視當時的監視器畫面，發現楊女確實不願將背包置入X光機輸送帶檢查，與法警發生口角，過程中確曾口出「遇到神經病」等語，認為楊女藐視法治及挑戰執法公權力，事後堅持否認犯行，依侮辱公務員罪判其拘役50天、可易科罰金。

楊女不服上訴，高雄地院審酌楊女仍不坦承犯行，最後駁回她的上訴定讞。