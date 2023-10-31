侯姓婦人及2女去年5月起雇印尼籍女看護照顧臥床兒子，每天逼她工作21小時，不滿就拳打腳踢，還用蓮蓬頭朝嘴灌水，上廁所1次要付百至千元，苛扣工資10個月才給924元，看護今年3月投訴報警。法官審酌母女3人已與看護和解，看護稱仍「相信台灣人性」，依《人口販運防制法》各判刑10月至1年，均緩刑3年，可上訴。

侯婦與2女兒透過仲介公司自2022年5月3日起雇用印尼籍小美擔任看護，照顧臥床的兒子，簽約2年。母女拿走小美的護照、居留證、金融帳戶及手機，並以當時新冠肺炎疫情嚴重，禁止她外出及與外界聯繫，限制行動形同私行拘禁。

母女3人要求小美照顧兒子、負責家事雜物，自清晨6時30分上工，至凌晨3時許才能休息，每天工作長達21小時，對她不滿就拳打腳踢施暴把小美打得傷痕累累，全身包括臉、背、手、腿等多處挫傷瘀青。

侯婦女兒施暴手法殘忍無人性，發現小美疲憊打瞌睡，強拉她至浴室，以蓮蓬頭從嘴巴灌水，她全身淋濕強逼迫吹電風扇凌虐；藉口她外衣骯髒，要求餵胞兄時僅能穿內衣褲，晚上在地板鋪薄墊睡覺。

母女3人還藉故藉端苛扣工資，小美不慎打破1瓶藥酒，要賠5萬元、洗衣服要扣1萬元，還鎖廁所禁止她使用，再趁她內急難忍之季，要索如廁1次要付100元至1000元不等。

小美不堪虐待，今年3月1日傳簡訊給仲介公司表達要離開，仲介公司查訪時，侯婦女兒阻擋入內，隔天才讓仲介公司人員帶走小美，仲介公司發現小美傷痕累累，而且工作10個月竟只拿到924元報酬，察覺有異報警。

母女3人坦承犯行，並與小美以80萬元賠償達成和解，當庭表示希望當面向小美道歉，小美的律師具狀表示，侯婦母女嚴重侵犯小美的人性尊嚴，至今心理仍存有極大陰影，但仍「相信台灣人之人性」，已在其他家庭展開新的生活。

法官審酌母女3人坦承犯行，事後盡力彌補過錯，與被害人達成和解，具有悔意，無再犯之虞，依《人口販運防治法》各判刑10月至1年不等，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並各向公庫支付20萬至10萬元不等，接受法務教育3場。