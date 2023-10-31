為了讓師培教育更完整，台灣師範大學今(31)日宣布，已獲教育部核准開設「國民小學教育學程」，完成師培教育從幼兒園到高中階段的K-12版圖，專班預計培育45人，將自113學年開始招生。

台師大副校長宋曜廷表示，今年獲教育部核准開設國民小學教育學程後，目前有幼教、小教、中教、特教與國際教育文憑IB師培學程，已建立幼兒園到高中(K-12)教育階段、特殊教育及國際師資培育的完整體系。

台師大師資培育學院院長林子斌指出， 明年起台師大師培範圍將延伸到國小教師，打破過去師範大學多培訓中學教師，教育大學主要培訓國小以下教師的結構。

林子斌說，在前院長洪儷瑜教授團隊努力下，台師大國民小學教育學程將自113學年起招生，從幼兒園、國民小學到中等學校的教育階段，具備連貫且完整的師資培育課程。

林子斌解釋，國小、國中、高中不同階段的老師，往往不清楚彼此的教學狀況，假設師培訓練的過程裡，能讓師培生有機會接觸彼此課程，也能更清楚知道未來的課程設計，「就知道他現在要教的國中生，國小時是受到怎樣的教育。」

林子斌指出，國小教育學程將以小班、專班的方式開課，招收學生將來自各系，預計113學年起招生，第一年預計招收45人。同時配合國家雙語政策需求，會強力鼓勵學生，在畢業前至少要取得本土語或雙語專長。

林子斌強調，未來師培教育也會進行調整，方向會從師培學院教師先開始，前進中小學教學現場第一線蹲點，實際接觸班級經營及教學輔導策略，更會鼓勵各師培系所開設教材教法及教學實習課程的教師，由教授帶頭進入國中小及高中教學，將相關經驗帶回大學課堂，縮短學術跟教學現場落差的問題。