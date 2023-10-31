全球舞蹈盛事「世界芭蕾日」（World Ballet Day）又將到來，雲門舞集第三度受邀，將開全球直播，分享舞者身體訓練的實況。

「世界芭蕾日」2014年由英國皇家芭蕾舞團發起，今年是第10屆，將有全球六大洲、超過60個世界頂尖舞團24小時不間斷的線上串演，直擊世界各大知名舞團的日常訓練、排練實況以及幕後生活。

雲門舞集因融合東西方舞蹈的日常訓練，建構出獨有的身體語彙，外出巡演時，各地劇場、觀眾及當地舞蹈學生經常希望能觀摩舞者的訓練方式。

雲門舞者每週固定課程包含芭蕾、現代舞、街舞、太極導引、武術等不同身體訓練。助理藝術總監李靜君表示，「雲門身體發展，得助於傳統功法太極導引及內家拳，東方功法徹底改變雲門舞者的DNA。」

直播時間預計在台灣時間11月1日下午4點，可透過雲門YouTube頻道欣賞，李靜君將帶領舞者，呈現以氣功、導引術、武術為主的身體訓練。