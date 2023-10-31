「金沙避風塘軟殼蟹」將自11月1日起於1010湘（含食堂）、時時香及YABI KITCHEN開賣。（瓦城泰統集團提供／朱世凱台北傳真）

「泰式咖哩軟殼蟹」將自11月1日起於瓦城及非常泰登場。（瓦城泰統集團提供／朱世凱台北傳真）

年末聚餐旺季來臨，瓦城除了推出頂級尾牙春酒饗宴套餐，更要招待顧客飛杜拜。瓦城泰統集團集結旗下七大餐廳品牌，將自11月1日起推出尾牙春酒專案，不僅針對不同人數規劃精選套餐，點購還可抽紅包且人人有獎，最高有機會抽中價值超過20萬元的「七星帆船飯店杜拜雙人遊」。

瓦城、時時香及1010湘將自11月1日到明年2月29日推出「10人尾牙春酒饗宴」，非常泰、1010湘食堂、YABI KITCHEN、月月泰BBQ及樂子the Diner，則針對小型聚餐需求，推出「4人／ 5人微尾牙春酒」，不僅集結各道人氣招牌菜，更獻三重好禮相送。

第一重是凡點用尾牙春酒套餐，每人獲得1張紅包，掃瞄QRcode並登錄wa10 APP會員即可轉盤試手氣，最高可獲得288元美味金。第二重為點用瓦城、時時香及1010湘「10人尾牙春酒饗宴」，每月抽「星宇航空雙人來回機票」，直接送你出國玩；點用非常泰、1010湘食堂、YABI KITCHEN、月月泰BBQ及樂子the Diner，「4人／ 5人微尾牙春酒」，每月抽「iPhone 15 256G」，大啖美食還有機會換新手機。

第三重是點用瓦城、時時香及1010湘「10人尾牙春酒饗宴」，還可加碼抽價值超過20萬元「七星帆船飯店杜拜雙人遊」，讓顧客不僅能享受舌尖上的味覺旅行，還有機會飛去杜拜展開一段美好假期。

11月1日至至12月31日期間，只要預訂並點用尾牙春酒專案，即享早鳥優惠，用餐將免費招待一人一瓶冰啤酒，讓顧客得以盡情享受美食配美酒的微醺快感。此外，明年2月29日前於瓦城、時時香及1010湘提前預訂並點用三組以上的10人套餐，就送「歡飲壺無限暢飲」，並且再加碼贈送一份「2000元品牌餐券」。

涼風徐徐，正值品嘗肥美秋蟹的最佳時節，在瓦城集團的眾多經典明星菜色之中，廣獲好評的軟殼蟹將在11月1日推出全新口味。「泰式咖哩軟殼蟹」將在瓦城及非常泰同步開賣，金黃軟殼蟹與大火拌炒滑蛋形成絕妙組合，重現道地咖哩咖哩炒蟹的鮮甜滋味，每一口都酥脆且充滿香氣；1010湘（含食堂）、時時香及YABI KITCHEN則推出「金沙避風塘軟殼蟹」，當香酥軟殼蟹碰上鹹蛋黃，再搭配紅辣椒爆炒，造就一場強烈而爽口的味覺饗宴。

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