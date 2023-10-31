教育部31日辦理「2023第四屆台灣科學節」起跑記者會，宣布台灣科學節將於11月4日至12日登場，以「基礎科學開創未來」為主題，望透過多元的展演活動讓全民認識基礎科學及相關的研究成果，提升科學素養。

今天記者會由教育部次長林明裕、國科會副主委陳儀莊與5大科學博物館長、21個科普基地代表，共同宣布台灣科學節將於11月登場。

今年台灣科學節以「基礎科學開創未來」為主題，響應聯合國提倡的「基礎科學促進永續發展國際年」，強調基礎科學對於實現17項永續發展目標至關重要，這些目標包含實現社會進步、經濟成長和環境保護等面向。

教育部所屬5大科學博物館，包括位於基隆的國立海洋科技博物館、台北的國立台灣科學教育館、台中的國立自然科學博物館、高雄的國立科學工藝博物館及屏東國立海洋生物博物館等，攜手推出「論壇及研討會」12場次、「戲劇」38場次、「科學演示」213場次、「影展與展覽」392場次、「科學競賽」47場次、「工作坊」493場次、「科學市集」32場次及其他相關科普活動211場次，共計1,438場次，精心打造全臺最好玩的科普盛會。

教育部持也邀請長期熱心於舉辦各項科普活動的公私科研機構成為科普基地，包括：國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心、國家太空中心、國立台灣大學動物博物館、台達電子文教基金會及日月光半導體製造股份有限公司等21個單位，科學節期間將在全台舉辦科普活動，讓科普學習在各地遍地開花。