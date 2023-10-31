台北市第二殯儀館將完工，屆時將納入第一殯儀館量能，第一殯儀館則要拆除。台北市殯葬處長張世昌表示，一殯將於明年元宵節後停收遺體，4月清明節進行一殯拆除工程、設置臨時停車位，9月完成汽車停車格321格、機車停車位181格。都發局補充，未來秉持多元傾聽態度，整合地方需求，並配合辦理都市計畫變更。

張世昌於議會民政委員會中指出，預計一殯將於明年元宵節後停收遺體，禮廳持續降載，陸續於3月辦告別式，4月清明節後則進行一殯拆除工程，工期5個月，9月完成設置臨時停車場，保留綠色植栽區外，設有汽車停車格321格、機車停車位181格。

至於後續規畫，都發局表示，殯葬處土地市有土地71.05％、私有土地19.27％，還有農水署0.98％等。而一殯周邊除主要幹道兩側為較高強度商業區使用外，其餘則為住宅使用為主，商業使用性質偏向地區性、鄰里性如零售、餐飲和日防服務，周邊公共設施則有榮星公園、中山區行政中心和中山地政事務所，捷運站則臨近行天宮站。

都發局指出，3月已召開一殯後續規畫方向研商會議，收集各單位使用需求，衛生局、社會局和都發局等提出長照機構、日間照護和公宅等。綜合在地意見，則有以日間使用為主、避免住宿型使用，規畫作為商場、商辦等商業使用，回饋地方、符合地方需求等。

都發局強調，後續規劃考量地方提出建議，秉持多元傾聽態度，整合地方需求，並配合辦理都市計畫變更。

民眾黨議員林珍羽要求，研商會議目前未有定論，一殯都市計畫必須要從台北市的角度整體全面評估，而非只限中山區，未來地目變更比規畫更加重要，都發局必須提到市政會議，和市長蔣萬安報告，具備府級高度。都發局則回應，會納入意見參考。