美國科羅拉多州警方今天表示，一名全副武裝的男子似乎選擇不執行在一座山區遊樂園發動槍擊的計畫，反而決定自殺。他陳屍園區內的洗手間，牆上寫著「我不是殺手」。

美聯社報導，維修人員本月28日早上在格倫伍德洞穴探險樂園（Glenwood Caverns Adventure Park）的女廁裡發現20歲的麥迪納（Diego Barajas Medina）陳屍其中，當時園區尚未對外開放。

加菲爾德郡（Garfield County）驗屍官葛拉斯邁爾（Robert Glassmire）說，麥迪納死於頭部自戕槍傷。

當局表示，麥迪納似乎是在閉園後進入園區，他身上帶著一支AR式步槍、一把半自動手槍和一些爆裂物，穿著防彈衣和戰術服裝，類似特種武器和戰術部隊（SWAT）警員的裝束。

加菲爾德郡警長瓦拉里奧（Lou Vallario）說，麥迪納陳屍的洗手間牆上寫著：「我不是殺手，只是想進入洞裡。」

瓦拉里奧說，遺體旁有一把手槍和一些爆炸裝置，其中有真貨也有贗品。麥迪納的AR式步槍放在附近的櫃台上，另外還有一條掛有數個彈匣的勤務腰帶。

瓦拉里奧不確定牆上那句話是否為麥迪納的留言。

他說，案發前，家裡或學校都沒有跡象顯示麥迪納正計劃發動攻擊，但調查人員尚未開始深入訪查，聯邦調查局（FBI）將提供協助，檢視麥迪納的手機紀錄和社群媒體貼文。

瓦拉里奧還說，鑒於麥迪納的準備工作和他持有的武器數量，「他似乎非常可能打算用這些東西來對付大眾。但他選擇罷手」。

警方表示，已在麥迪納的車裡發現多個土製炸彈。當局搜索遊樂園其他地方，但沒有發現其他爆裂物。

驗屍官說，在判斷現場安全後，昨天已將麥迪納的遺體運走。

瓦拉里奧提到，在秋天狩獵季節的週末，許多人會上山欣賞秋色，這時遊樂園人潮可能會很多；由於樂園地處偏遠，遊客通常要搭纜車前往，萬一有事發生，可能很難把傷者送到醫院。

瓦拉里奧說，麥迪納與母親和兄弟住在鄰近的卡邦達鎮（Carbondale）；在當地報紙2021年刊登的高中畢業生名單中，麥迪納說，他計劃畢業後工作一年，然後就讀科羅拉多山區學院（Colorado Mountain College）。

瓦拉里奧說，執法人員搜查麥迪納的房間，沒發現任何有關爆裂物或炸彈製作的跡象，他沒有前科，也不曾被警方盤查。

麥迪納身上的槍支都是「幽靈槍」，沒有序號，因此無法追蹤。他衣物上的徽章和標誌讓他看起來像是與執法部門有關。

格倫伍德洞穴探險樂園位於科羅拉多州西部一座山上，山下有科羅拉多河流經，周圍都是國有公用地。園內設施包括洞穴探險、高山雲霄飛車、懸崖邊的擺盪設施等。

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