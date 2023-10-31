日本北海道10月30日深夜發生JR根室線列車跟熊碰撞事故，造成車上5名乘客被迫徹夜待在車內約7小時，所幸並未造成乘客及乘務人員受傷。

日本北海道文化放送（UHB）報導，這起意外發生在10月30日深夜11時25分左右，單輛編組的JR根室線普通列車在野花南站到富良野站間跟熊碰撞。

這頭熊雖然在撞擊後被捲入車底，但因為生死不明，所以乘務人員無法在暗夜中下車確認是否可以安全行駛，只能決定停駛。

同時，乘務人員也擔心附近是否還有其他熊存在的危險，直到今天上午6時30分左右，才在前來協助的獵人陪同下進行車輛安全確認。

在確認遭撞擊的熊已死亡且現場附近無其他熊後，乘務人員才讓車上乘客下車，並搭上JR公司準備的計程車前往富良野站。

受到這起意外影響，乘客被迫在列車上徹夜待了約7小時。這輛列車是昨天晚間10時21分從瀧川站出發，要前往富良野站的末班車。