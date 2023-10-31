為宣傳高雄市岡山眷村文化，岡山眷村文化協會於10月31日邀請國際名廚林祺豐主廚擔任講師，以及岡山豆瓣醬業者宣傳在地文化。有「台菜詩人」之稱的林祺豐表示，他之所以會走上廚師的路是因為小時候清晨被碗糕的香氣吸引，想做美味的料理給自己吃，所以一路走來。

林祺豐出身高雄橋頭，曾經有知名餐廳老闆跨海來台邀請他擔任米其林餐廳的主廚。對於31日的工作坊，林祺豐設計出兩道小菜、1道肉品主餐、一份主食的小套餐，包含「雪菜毛豆冷拌柴燒腐皮」、「小茴香冷拌鹽滷崩豆腐」、「糟滷陳紹漬泡鴨胸切盤配豆瓣醬醬油膏」、「上海菜飯與有機蘿蔔脯」。

等。

對於岡山名產豆瓣醬，林祺豐也透露他喜歡M牌的豆瓣醬，曾經伴隨他勇闖舊金山，讓台灣料理被國際看見。由於岡山豆瓣醬有好幾種選擇，林祺豐透露，他選擇這一個牌子是因為考慮味道與食材的搭配，還有業者對豆瓣醬製法的堅持。

林祺豐也指出，他是一個料理人，期待料理來自土地與鄉野，而其主角是人。因此他推動「心台菜」，希望讓品嘗者認識在地的、土生土長的味道。其中，眷村味就是很重要的一部分，希望帶領大家對台灣飲食有所共鳴。