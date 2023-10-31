「丁台農村文物館」歷時3年籌備，近日終於落成，現場展出73件古早農、器具，讓民眾了解早期農村生活風貌。（潘虹恩攝）

「丁台農村文物館」日前落成，丁台社區發展協會理事長、里長施豐碧向民眾解說土角磚製作過程。（潘虹恩攝）

「丁台農村文物館」近日落成，不僅可以讓孩子認識舊時農村器物，還可以動手操作，讓他們體驗早期農村生活。（鐘鳳靜提供／潘虹恩台中傳真）

有感農業進入機械化時代，許多年輕一輩已不認識早期的農業文化，台中市霧峰區丁台社區發展協會歷時3年籌備，將活動中心2樓閒置空間改造成「丁台農村文物館」。丁台社區發展協會總幹事鐘鳳靜31日表示，希望能將農村文化傳承下去，社區也將於11月11、12日開辦體驗營，歡迎親子一同參加。

台中市霧峰區丁台社區屬於傳統農村社會，直到現在居民仍以務農居多，不過現今耕種都有機械輔助，許多年輕一輩也未體驗過舊時人工耕地、鋤草，一株株種下秧苗，再到收成、曬穀的過程。丁台社區發展協會為延續傳統農業文化，讓孩子了解早期農村風貌，召集居民共同打造「丁台農村文物館」。

鐘鳳靜31日表示，過去社區曾到太平古農莊文物館參訪，看到現場展示許多舊時器具讓民眾更了解早期生活，於是將這樣的概念帶回社區，打造1座社區文物館的想法在心中萌芽。社區首先將社區活動中心2樓閒置已久的空間進行整修，並向各地居民廣蒐早期農具及農家日常生活器具，受到在地居民、鄰近大里草湖地區甚至東區民眾響應，捐贈出許多古器具，經過修復後再展出。

丁台社區發展協會理事長、里長施豐碧指出，目前現場共展出73件農具，涵蓋翻土、插秧、收成到曬穀等過程所需的農具，以及農家日常生活用具，如飯櫥、餐桌椅或婦女嫁人的梳妝物件。現場也展出土角磚，過去人們都是利用較黏性泥土加上乾稻草、稻殼、粗糠混合，用腳踩踏壓實製成泥塊，再建成土角厝。

鐘鳳靜說，丁台社區老一輩都有務農經驗，希望這些器具留存下來，成為小朋友的鄉土教材，讓小朋友知道阿公、阿嬤的年代是如何工作。另外，社區也於11月11、12日舉辦親子體驗活動，不僅可以認識舊時農村器物，還可以動手操作，體驗先民務農的過程，歡迎家長帶孩子一同參加。