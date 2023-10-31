如果總體經濟進入萎縮，銀行業可能受傷害。如果明年一些非常有利的信貸條件出現變化，可能導致利差和貸款拖欠的情形增加。小摩的專家在簡報上說，信貸的風險上升，特別是高收益的企業貸款、對中小企業和商業不動產的信貸，再融資的需求將在明年增加。

今年以來，歐洲的銀行類股指數上漲了8%，漲幅超過泛歐Stoxx基準指數的上漲1.7%。自2020年9月以來，銀行股指數更上漲60%，此一反彈是由過去三年債券殖利率上升所推動。升息的逆風可能會逐漸減退，因為歐洲央行(ECB)在上周宣布暫停升息，終止了連十升的紀錄。

根據摩根大通的見解，歐洲銀行業的存款基礎可能會下降，淨利息收入可能已經達到頂峰。至於許多投資人最關心的股息和股票回購，表現已經「盡可能的好」，而許多國家的銀行業也面臨著政府正在討論的懲罰性稅務的額外風險(暴利稅)。

摩根大通的團隊稱，在長期歷經強勁業績之後，第三季銀行業的財報表現好壞參半，收益似乎逐漸顯得更加困難。