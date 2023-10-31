推動產業及科學園區永續發展，中部科學園區管理局積極投入環保永續工作，不但攜手台積電在園區內打造以永續低碳、循環經濟為主軸的資源循環中心，且輔導廠商利用AI影像辨識及虛擬實境等技術提高防災措施、衛生管理成效，盼達到預防化學品危害及提升園區安全衛生與防災效能。

中科管理局指出，台中園區資源循環（再生）中心主要是利用園區內環保設施用地，推動具循環經濟及減廢設施，可降低風險、去化量及引領零廢化和循環經濟，目前設置的電子級產品包括電子級硫酸、電子級異丙醇及電子級液氨，另有氟化鈣及矽鋁氧化物等工業級產品，藉以提升資源循環效益。

此外，中科園區也透過以高值化回收技術再生成品銷售的方式，達到減少園區整體委外廢棄資源，為國內首例資源循環經濟方案；目前廠商陸續動工，預計2024年營運、2025年全量運轉，年減碳量可達5.2萬噸，相當於134.4座大安森林公園的吸碳量。

在科技防災方面，中科管理局透過VR系統辦理3場次化學品危害通識訓練課程，內容包括危害性化學品標示及通識、化學儲槽維護保養、化學品進料領料及貯存管理、化學設施管線維護、儲槽灌裝及化學廢液廢棄物處理等。

中科管理局長許茂新說，循環經濟及科技防災是園區永續發展的2大基石，透過循環經濟的推動盼達到減碳、降低事業廢棄物去化及清理風險、增加就業機會，也藉由強化科技防災的方式創造園區永續經營。