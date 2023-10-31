犯嫌移送畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

（影片 / 劉詠韻翻攝）

三重警分局3月間接獲情報，一名民眾指稱為求脫離竹聯幫弘仁會的掌控，未料自提出請求後，前後多次遭受幫派成員誘騙至偏僻山區進行毆打、恐嚇，精神上已不堪折磨，最終僅能報警處理。警方隨即建立專案小組，歷經半年跟監蒐證，後於（29）日兵分幾路將竹聯幫仁堂弘仁會、以林男為首的犯罪組織等一行人逮捕歸案，訊後全案依違反組織、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

根據調查指出，該名竹聯幫仁堂會為首的林姓男子涉嫌組織犯罪、恐嚇、傷害、妨害自由等罪，長期於新北市新莊、三重一帶以詐欺、恐嚇取財為生，據傳手段相當兇狠。

林嫌於今年3月至包廂找尋受害者後隨即離開。（圖 / 劉詠韻翻攝）

時間回溯至今年3月，林姓主嫌得知幫派一名18歲陳姓小弟企圖脫離管控，隨即命人將其帶入新莊中原黑幫據點，再持熱熔塑膠、棍棒等工具肆意毆打、凌虐。後來林男又以「領薪」為由將陳小弟誘騙至一處據點，將人打得遍體鱗傷後更口出惡言，威脅對方不得退出幫派，否則下場自負，陳小弟走投無路，情急之下報警處理。

警方獲報後長期跟監、深入調查並蒐證，近日攜手新北市政府警察局、刑事警察大隊等單位，兵分多路成功將林姓主嫌、成員王男、吳男、李男等4人逮捕歸案，並從現場查扣手機4支，訊後全案將林嫌等4人依違反組織、恐嚇取財、妨害自由、傷害等移送新北地方檢察署偵辦。