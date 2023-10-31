梁朝偉早已是國際巨星。（VOGUE雜誌提供）

梁朝偉謙遜內斂。（VOGUE雜誌提供）

梁朝偉最早受國際矚目的推手是導演侯孝賢。（VOGUE雜誌提供）

國際巨星梁朝偉日前拿下第80屆威尼斯影展金獅獎終身成就獎，從李安導演動人真摯的引言，到他接獲獎項、情緒激動地流下眼淚，像個孩子般用雙手抹去淚水，已經成為影史一個令人難忘的時刻。

梁朝偉接受雜誌專訪時說，其實會哭不單是因為李安的致詞，更多的是，意識到自己原來在導演心中是這樣的存在，「我一直覺得做人不是要跟別人交代，最重要是能不能跟自己交代，能過自己這關那就可以了。因為你不是為別人去活，你是為自己去活，到最後你還是得面對自己。」

在威尼斯影展拿終身成就獎，是人生的新高峰嗎？梁朝偉莞爾一笑說：「我不知道，我從來不覺得拿完獎人生就會改變，我大概放一個月就會把獎盃收起來，不讓自己看到。」他也坦白表示不喜歡看到獎盃，因為這樣就不會再進步，認為好的東西不用提醒自己，要提醒的是有什麼需要改，「我根本不是追求高峰的人，我就是喜歡這份工作，樂在其中，然後現在更加享受，用更多時間準備。演員這份工作是為了熱情才做，其他東西該來的就會來，不來就不來，沒什麼好追求的。」

其實拿下金獅獎終身成就獎僅是錦上添花，早在所有觀眾的心中，梁朝偉在香港電影最輝煌、最動人的時代就證明了自己身為一名演員是何其獨特。梁朝偉第一次被國際影壇矚目，是1989年侯孝賢導演的《悲情城市》。

那時他20多歲，還在TVB拍電視劇，在香港有點名氣，但沒得到太多關注。正因為他當時中文不好，說起話來有濃厚的廣東腔，所以侯孝賢索性給他一個聽障青年的角色，只讓他用眼神和肢體語言表現，沒想到這反而激發出梁朝偉的潛力。

侯孝賢對梁朝偉而言是啟蒙老師般的存在，「我那時候不會講國語也不會聽，除了拍戲，都待在飯店房間看書。剛開始是看台灣歷史，侯孝賢發現我喜歡閱讀，開始給我很多書，也因此接觸到日本、中國和西方文學。我發現文學用字跟通俗小說不一樣，有更多想像空間，更細膩精緻，所以我愛上了文學。後來才發現，或許是因為文學啟發了我很多。」

就像李安在威尼斯影展引言內容，「全球電影圈對梁朝偉的認識，通常來自於王家衛電影中的浪漫男主角。」梁朝偉和王家衛就像是大銀幕的靈魂伴侶，相輔相成，讓觀眾在大銀幕上看見淒美又憂鬱的光影流動。王家衛在極少數的訪談中曾說過：「梁朝偉是那種內斂的演員，他會讓你先走，但他知道他什麼時候會走出來。」

當梁朝偉回顧過去41年的演藝生涯，他說，其實最低潮的時候，就是認識王家衛之前。「那時候我覺得在表演上沒辦法再突破，因為單憑我自己的知識跟天賦不夠，結果王家衛就出現了。我看完《阿飛正傳》最後一個鏡頭，覺得這個導演會拍我，然後就展開了我們長達20年的合作，我一直覺得自己非常幸運。」

就像《阿飛正傳》和《花樣年華》裡溫文儒雅的周慕雲、《重慶森林》裡的帥氣警員663、《春光乍洩》裡那瀟灑的黎耀輝，還有《一代宗師》裡大氣沉靜的葉問。這些角色讓一代文青與影迷沉溺，形塑了王家衛與梁朝偉耽美的電影宇宙。

李安說：「梁朝偉之所以如此出色，是因為他就像水一樣，不費力地流向最低處。」他總是謙遜、客氣、低調，即便獎項在身，但他從來不是高高在上的巨星，而是更貼近一種職人精神。