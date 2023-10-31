登革熱疫情持續延燒，新北市新增3例本土登革熱病例，為2女1男，年齡介於31歲至69歲間，分別居住於樹林區、新莊區及林口區，發病日介於10月21日至10月22日，目前皆已康復。其中林口個案，有台南旅遊史；樹林個案為越南籍移工，每月至高雄訪友，同宿舍5位移工，目前無疑似症狀；新莊個案有樹林區菜園活動史，感染源待釐清。

衛生局表示，登革熱疫情仍處流行期，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，澈底落實「巡、倒、清、刷」，將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，避免疫情散播，以維護自身及家人的健康。

衛生局提醒，市民朋友如至國內登革熱疫情熱區返家後14天內，若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，請盡速就醫並請主動告知旅遊史及接觸史，也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，縮短登革熱疾病隱藏期，提升登革熱防治時效，避免疫情擴散。