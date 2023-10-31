老司機哭了！日本知名AV女優篠田優入行13年，演技、身材和輕熟女氣質深受好評，想不到今（31日）傳出引退消息；對此，AV達人「一劍浣春秋」證實了。

篠田優的特色為窈窕、上圍豐滿、美熟女，還有「最強美尻」的封號，今年6月起忽然不更新社群，連付費粉絲團都刪除，更被謠傳到杜拜賣春。今年8月，篠田優親自在社群發文駁斥：「本來想要放著不管的。有人說我去杜拜賣身、有人說我沉迷牛郎很不好，還講我說誰壞話的，可以別這樣嗎？每一個都太假讓人很想笑。這是我的建議，與其有那個時間不如用在自己的身上，請記得因果報應這句話」，更提到：「這個業界很小，很快就會傳開了。」當時波多野結衣、加藤綾野等同業都留言力挺。

篠田優引退前最後的貼文。（圖／X@yu_shinoda）

沒多久，篠田優將社群平台、YouTube頻道全部刪除，原先的X(twitter)帳號已改名為應援，一劍浣春秋31日在網站playno1證實：「嗯，是的，很遺憾，她不玩了。」他透露前兩周於日本出差時，篠田優經紀人向他確定引退的消息，離職手續已辦完，但未說明引退的原因，僅說事務所盡力留人，但篠田優辭意堅決。

篠田優辭意堅決，事務所留不住她。（圖／X@yu_shinoda）

篠田優出道13年，以她的地位難道不會想發長文跟粉絲道別？一劍浣春秋轉述經紀人的話，因為每個女優的個性不同，「這沒有對錯或在不在乎影迷感受的問題，選擇而已」，接下來就等事務所發表篠田優告別作。