國史館今天舉行《蔣中正日記》（1948-1954）新書發表暨座談會，館長陳儀深預告《蔣經國日記》今年年底會先出版1970年至1979年部分。至於中正紀念堂的轉型，他說， 蔡英文總統強調的是帶著和解意涵的轉型正義，對於中正紀念堂的轉型也是這樣，並不是沒有思考、不是沒有方案，而是等待更成熟的機緣。

包括中正文教基金會董事長蔣方智怡、副董事長蔣友松，蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、執行長陳純一、共同主辦新書的民國歷史文化學社社長呂芳上今天都出席新書發表會。

陳儀深細數蔣中正日記自美返台的經歷表示，國史館從前館長張炎憲開始，歷任館長都很重視總統、副總統相關文物的蒐集整理出版或展示應用，這也是2014年為爭取兩蔣文物，國史館必須走上法院的原因。

2023年7月美國法院的判決，要求史丹佛大學將2005年所寄存的文物全數交給國史館，2023年9月14日中午12時18分，59箱兩蔣文物回到國史館。陳儀深表示，目前審編處正在逐件檢視做比較細的編目，也會盡快就年代久遠造成的破損進行專業修復，原版日記也將陸續數位化，以延長日記原本之壽命並便利日後各界應用。

陳儀深也預告，明年3月開始於國史館檔案史料文物查詢系統提供目錄檢索及影像閱覽服務，然後每季開放六個年度之整編成果；國史館修纂處同仁也正在緊鑼密鼓針對《蔣經國日記》做校訂與註解，今年年底會先出版1970年至1979年的《蔣經國日記》。

對於他過去閱讀蔣日記的經驗，陳儀深表示，「我坦白說我的態度是有功說功、有過說過，也建議我們的社會不要停留在0分與100分的兩極化立場」；他的態度不是一廂情願的道德呼籲，而是仔細讀過日記並且放在時代的背景脈絡來理解。

他舉例，他在讀1958年八二三砲戰經過的日記，發現8月21、22、23日他在總統府和美國國務卿杜勒斯三次會談，產生「蔣杜聯合宣言」以後，隔了一天（周五），那個周末他就帶著「武勇二孫」去日月潭渡假了。

陳儀深解釋，這個意思就是，八二三砲戰不只是軍事較量，也包括政治上的互相試探：「蔣杜聯合宣言」顯示美中台三方的某種均衡狀態，顯然美方不支持蔣先生反攻大陸，但也很認真幫忙防衛台澎金馬，這時候蔣先生鬆了一口氣，具體的行為就是帶著兩個孫子去日月潭渡假。

今天是10月31日，雖然是蔣中正的生日，但他說，新書發表會選這個時間點，是配合民國歷史文化學社的出版時程和要求，不是國史館選定，但他也覺得無須刻意避諱。

他說，國史館自2008年以來陸續出版了許多戒嚴時期政治案件的史料彙編，由於蔡英文總統對於案件的清查和解密、也就是真相的釐清非常關心，很多國安局和調查局的檔案是近幾年才得以公開，讓我們看到特務和線民的監控無所不在，而且案件處置過程的「不法」也常令人怵目驚心。

所以他也要藉此機會呼籲，轉型正義是經過朝野討論、制定法律所肯認的價值，實現過程如果有粗糙的地方可以檢討改進，但，反省過去的缺失是為了我們共同的未來，蔡總統強調的轉型正義是帶著和解意涵的轉型正義，對於中正紀念堂的轉型也是這樣，並不是沒有思考、不是沒有方案，而是等待更成熟的機緣。

陳儀深強調，這件事不應該是她一個人的事，藍綠雙方的中道力量如果能夠承擔責任、勇敢發出聲音，共同來促成，相信不久的將來就可以得到解決。今天在國史館這裡發表第一批出版的《蔣中正日記》，也許可以視為一種社會和解、進步的表徵。