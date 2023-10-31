2023年10月31日新北市／新北市樹林警分局表示，司機未將載貨綁牢，警方將對駕駛人開單舉發，依道路交通管理處罰條例之規定，依法可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。（新北市樹林警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

2023年10月31日新北市／新北市樹林區27日下午一輛滿載磁磚的小貨車，行經中山路三段與信和街口，疑似未將磁磚綁牢散落在10公尺馬路上，所幸事發當下未波及路過人車無人受傷。（新北市樹林警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市樹林區27日下午一輛滿載磁磚的小貨車，行經中山路三段與信和街口，疑似未將磁磚綁牢散落在10公尺馬路上，司機黃男聽到聲響趕緊停車下來察看，所幸事發當下未波及路過人車無人受傷。警方巡邏經過，緊急疏導交通並協助清理，後續依道路交通管理處罰條例開單舉發，處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

58歲黃男為一家磁磚公司送貨司機，27日下午1時在送貨路上，途經新北市樹林區中山路三段與信和街口，因貨車上磁磚未綁牢固，掉落約10公尺路面，巡邏員警恰巧經過，立即把警用機車停在掉落磁磚後方，開啟警示燈及擺放交通錐警戒，共3名員警花費近40分鐘協助清除。

樹林警分局表示，司機未將載貨綁牢，警方將對駕駛人開單舉發，依道路交通管理處罰條例之規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，依法可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

樹林警分局也呼籲駕駛人，除需注意車輛保養與維護外，上路前更應檢查車輛貨物裝載狀況，才可避免貨物鬆脫散落致影響交通或危及其他用路人安全。